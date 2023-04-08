У суботу, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нашого народу.

За його словами, усі цінують безпеку й захист від терору.

Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...

Він зазначив, що чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі.