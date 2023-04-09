Повітряні сили вперше показали роботу NASAMS (відео) [ Редагувати ]
З листопада 2022 року зенітно-ракетні комплекси NASAMS захищає українське небо. За ці 5 місяців зенітники Повітряних сил знищили з допомогою NASAMS більше сотні російських ракет і дронів.
Командування Повітряних сил вперше показало, як працює цей комплекс.
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Пентагон уклав з Raytheon контракт на $1,2 млрд на закупівлю шести ППО NASAMS для України. У листопаді військове відомство говорило, що надіслало Києву вісім комплексів NASAMS.
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