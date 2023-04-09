З листопада 2022 року зенітно-ракетні комплекси NASAMS захищає українське небо. За ці 5 місяців зенітники Повітряних сил знищили з допомогою NASAMS більше сотні російських ракет і дронів.

Командування Повітряних сил вперше показало, як працює цей комплекс.

Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.

NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Пентагон уклав з Raytheon контракт на $1,2 млрд на закупівлю шести ППО NASAMS для України. У листопаді військове відомство говорило, що надіслало Києву вісім комплексів NASAMS.