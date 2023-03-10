Норвегія надасть Україні ще два повноцінні установки NASAMS у співпраці зі США.

Про це повідомляє міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

"Україна гостро потребує захисту від ракетних атак і Норвегія надасть допомогу", - йдеться у заяві.

У співпраці зі США Норвегія надасть Україні дві вогневі установки NASAMS. Вони надійдуть на додаток до двох вогневих одиниць, наданих Сполученими Штатами минулої осені.

Зазначається, що NASAMS зарекомендували себе ефективною системою ППО. Додавання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговування та експлуатації системи.

"Пройшов понад рік з того часу, як російський режим розпочав війну проти України. Війна має величезні наслідки. Загинули десятки тисяч українських мирних мешканців та військовослужбовців. Мільйони були змушені залишити свої будинки. Більшість країни перетворилася на руїни. Я побачив це на власні очі і це справило на мене глибоке враження", - додав міністр.