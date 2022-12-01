Міністерство оборони США уклало контракт на $1,216 млрд з компанією Raytheon Technologies на постачання шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Системи ППО виготовлятимуть у місті Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата завершення робіт - 28 листопада 2025 року.

Раніше в США заявляли про наміри передати Україні вісім систем NASAMS. Урядовці у Києві неодноразово заявляли, що дві з них уже захищають небо України.

ЗРК NASAMS

Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.

NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.

У жовтні Британія зголосилася передати Україні ракети для NASAMS.