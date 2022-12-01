Пентагон уклав контракт на закупівлю шести NASAMS для України [ Редагувати ]
Міністерство оборони США уклало контракт на $1,216 млрд з компанією Raytheon Technologies на постачання шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
Системи ППО виготовлятимуть у місті Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата завершення робіт - 28 листопада 2025 року.
Раніше в США заявляли про наміри передати Україні вісім систем NASAMS. Урядовці у Києві неодноразово заявляли, що дві з них уже захищають небо України.
ЗРК NASAMS
Системи NASAMS діють у радіусі 40-50 км, а також на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.
NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
Наприкінці серпня стало відомо, що Пентагон уклав контракт з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.
У жовтні Британія зголосилася передати Україні ракети для NASAMS.
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