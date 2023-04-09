ПВК "Вагнера" намагалася закупити зброю в Туреччині [ Редагувати ]
ПВК "Вагнера" вела переговори про закупівлю зброї в Туреччині - країні, яка є членом НАТО. Це випливає з витоку таємних документів Пентагону, які продовжують вивчати журналісти, пише The Washington Post.
Як йдеться у документах, представники ПВК "Вагнера" зустрічалися з деякими контактами в Туреччині та обговорювали закупівлю зброї та обладнання для "дій" у Малі та в Україні. Стверджується, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта підтверджував, що його країна готова придбати у Туреччині зброю для ПВК "Вагнера".
Чим завершилися переговори і чи знала про них влада Туреччини, з документів невідомо. Пресслужба уряду Туреччини та посольство Малі у Вашингтоні відмовили Washington Post у коментарях.
7 квітня стало відомо, що міністерство оборони США проводить розслідування щодо витоку таємних документів, у яких, зокрема, було детально описано плани США та НАТО щодо нарощування Збройних сил України перед контрнаступом. У свою чергу, експерти зазначали, що злиті документи були частково відредаговані.
8 квітня в соцмережах з'явилася нова порція секретних документів, яка стосується роботи американської розвідки не лише в Україні та росії, а й у всьому світі. При цьому, як зазначають американські ЗМІ, йдеться про збір розвідданих і в країнах, які вважаються союзниками США.
Раніше повідомлялося, що китайська компанія Spacety продавала ПВК "Вагнер" супутникові знімки.
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