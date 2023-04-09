Українцям продовжили безоплатний проїзд залізницею з Польщі до Німеччини [ Редагувати ]
Для українців до кінця травня 2023 року продовжили безоплатний проїзд потягом Перемишль - Ганновер. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про поїзд "Перемишль - Ганновер". Безкоштовний проїзд для українців у ньому продовжено до кінця травня 2023 року.
Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.
У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.
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