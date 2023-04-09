"Руководитель Госдумы педераст, а во главе Сената бабушка сумасшедшая": Гіркін охарактеризував російську владу (відео) [ Редагувати ]
Колишній ватажок збройних російських формувань на Донбасі Ігор "Стрєлков" Гіркін назвав спікера держдуми росії Вячеслава Володіна гомосексуалістом, а спікера сенату (верхня палата парламенту) Валентину Матвієнко - "божевільною бабцею".
Так він прокоментував потенційних формальних наступників путіна у випадку втрати ним влади або смерті.
По факту президент у нас пока еще лидер нации. И будет таковым пока или не помрет или его не свергнут. Или сам не уйдет... Другого у нас нет. И он сам создал такую замечательную систему - вице-президента у него нету, на посту руководителя Госдумы - педераст, бабушка сумасшедшая - во главе Сената.
Налоговик абсолютно непопулярный сидит во главе правительства. Все фигуры которые формально могут его заменить - в случае чего - они ве или вообще непопулярны или анекдотичны.
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