росію та Білорусь усунули від участі у чемпіонаті світу з хокею в 2024 році

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних росії та Білорусії. Команди пропустять Чемпіонат світу 2024 року у Чехії. Про це йдеться в заяві організації