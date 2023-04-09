На Закарпатті розмальовували писанки у стилі Енді Воргола: як проходила акція [ Редагувати ]
Писанки у стилі Енді Воргола розмальовували на Закарпатті. На незвичайній мистецькій акції в Ужгороді побувала наша кореспондентка Ірина Ковальчук.
Ось такі незивчні писанки у стилі Енді Воргола розписують в Ужгороді. А потім перед Великоднем приносять до міні-скульптури відомого художника.
Ірина, учасниця акції:
Сама ідея - намалювати не просто візерунок, як раніше це блуо, а щось таке, що раніше не малювали! Щось таке - подібне до теперішніх подій, щоб було актуальне і шось незвичне. От дивіться, наприклад, прапора намалювати, наклеїти вино - яке в кошик кладуть.
Є де розгулятися фантазії - кажуть учасники. В хід ідуть будь-які підручні матеріали. А ідеї - з життя!
Антоніна, учасниця акції:
Я малювала такий смайлик, бо вважаю, що Україні потрібно трошки позитиву і цей захід дуже класна можливість вибратись з домівок і прийти сюди поспілкуватися з класними прикольними людьми і трошки підняти собі настрій.
Юлія, учасниця акції:
Намалювала маки. Тому що мені сподобалася ідея самої квітки мак - дуже гарний колір і символізує Україну.
Найоригінальніша писанка цьогоріч - із зображенням професора з окопу. Для закарпатців - це символічна особистість.
Марія Заболотна, учасниця акції:
Проста, яскрава, знову ж таки, символ для Закарпаття, сьогодні його друкують на чашках, на пряниках, на суверірах, часто згадують у розрізі багатьох українців, які залишили свою професію і пішли на фронт.
Писанка у стилі Енді Воргола - традиційна Передвеликодня мистецька акція. Цьогоріч вдев'яте зібрала молодь біля міні-скульптури знаного художнику із українським корінням - його родина з Лемківщини.
Марія Заболотна, учасниця акції:
Несе в собі культурну та історичну місію нагадати про те, що Енді Воргол був емігрантом з території східної Словаччини. На той момент ми були у складі однієї країни, його родина була емігрантами, а сам він народився в Америці.
Енді Воргол започаткував стиль поп-арт, тому і яйця розмальовують саме у цьому жанрі.
Марія Заболотна, учасниця акції:
Є простішим у своєму виконанні, тобто використовуються базові символи, базові кольори, щось таке просте і елементарне, що асоціюється із повсякденністю.
Щороку зображення на писанках - продиктовані часом! До прикладу, у рік виборів - зображали галочки, у ковідні часи - коронавірус та великодніх кроликів у масках, а у воєнні - прапори. Далі, переконані учасники, будуть символи перемоги!
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