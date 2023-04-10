В Україні з'явилася нова традиція Іфтару. Це урочиста вечеря у мусульман під час священого місяця Рамадан. Зазвичай її проводять після вечірньої молитви. В Україні, де проживають сотні тисяч мусульман, тепер теж - на національному рівні - визнано таку традицію. У такий спосіб наша держава вкотре висловлює подяку нашим захисникам, які сповідують Іслам. У чому полягає традиція - дізнавайтеся далі.

Ці фотографії, з якими ознайомлюється Президент Володимир Зеленський, вкотре підкреслюють різноманіття національностей та віросповідань, що панують у лавах Збройних сил України. На світлинах - військовослужбовці-мусульмани, які стали на захист держави.

Володимир Зеленський, Президент України:

Різноманіття, закріплене повагою, є частиною, я вважаю, характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє народ саме на добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави і усій мусульманській спільноті світу, хто однаково з нами прагне миру і захисту від зла.

Аби підкреслити повагу українців до мусульманських звичаїв, Володимир Зеленський оголосив про започаткування нової традиції - Іфтару. Це - релігійна вечеря, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Згідно ісламської традиції, роговіння починається, як тільки сонце сіло. Зараз я прочитаю Азан. Азан читається в напрямку Кибли. Кибла - це напрямок, на який моляться мусульмани. Символічним є те, що Кибла в нас тут в Україні - вона в напрямку Криму.

Цього року Президент долучився до започаткованої традиції іфтару. Крім того, під час зустрічі з мусульманською спільнотою Володимир Зеленський відзначив нагородами українських військовослужбовців.

Володимир Зеленський, Президент України: