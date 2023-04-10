В Україні з'явилася нова традиція Іфтару: президент висловив подяку захисникам, котрі сповідують Іслам [ Редагувати ]
В Україні з'явилася нова традиція Іфтару. Це урочиста вечеря у мусульман під час священого місяця Рамадан. Зазвичай її проводять після вечірньої молитви. В Україні, де проживають сотні тисяч мусульман, тепер теж - на національному рівні - визнано таку традицію. У такий спосіб наша держава вкотре висловлює подяку нашим захисникам, які сповідують Іслам. У чому полягає традиція - дізнавайтеся далі.
Ці фотографії, з якими ознайомлюється Президент Володимир Зеленський, вкотре підкреслюють різноманіття національностей та віросповідань, що панують у лавах Збройних сил України. На світлинах - військовослужбовці-мусульмани, які стали на захист держави.
Володимир Зеленський, Президент України:
Різноманіття, закріплене повагою, є частиною, я вважаю, характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє народ саме на добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави і усій мусульманській спільноті світу, хто однаково з нами прагне миру і захисту від зла.
Аби підкреслити повагу українців до мусульманських звичаїв, Володимир Зеленський оголосив про започаткування нової традиції - Іфтару. Це - релігійна вечеря, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.
Згідно ісламської традиції, роговіння починається, як тільки сонце сіло. Зараз я прочитаю Азан. Азан читається в напрямку Кибли. Кибла - це напрямок, на який моляться мусульмани. Символічним є те, що Кибла в нас тут в Україні - вона в напрямку Криму.
Цього року Президент долучився до започаткованої традиції іфтару. Крім того, під час зустрічі з мусульманською спільнотою Володимир Зеленський відзначив нагородами українських військовослужбовців.
Володимир Зеленський, Президент України:
Попри сум і біль війни хай священний Рамадан буде для вас світлим! Хай Іфтар дасть розраду кожному у світі, у мусульманській спільноті, хоч би де довелося бути зараз. Велика світова мусульманська громада, кожен народ, кожна держава завжди можуть покластися на Україну, бо в нас є повага і є солідарність. Слава Україні!
по темі
Користуватися дронами навчають десятикласників у Львівському ліцеї. Учні опановують навички під керівництвом професійних інструкторів. Ті пояснюють - без дронів сьогодні не обходиться жодна військова розвідка.
На обстрілі противника наші військові потерпають швидко та влучно. Екіпажі бойових машин "Град" кажуть: попри напружений ритм, вражати противника вдається подекуди з одного пострілу.
У тиловий медзаклад військові потрапляють вже після першого термінового лікування для складних чергових операцій. У мирному житті такі травми медикам і не траплялись. Тепер вивчають і застосовують нові практики буквально за операційним столом.
Години у засідці заради ювелірно влучного пострілу. Витримка, майстерність і безстрашність - запорука успіху снайпера. Сучасні високоточні гвинтівки здатні дістати ворога за кілька кілометрів.
Зовні - іноземець, по крові - наполовину росіянин, а серцем - українець. Наступна історія про військового Збройних сил України Річарда Гомеша, для якого війна стала своєрідним "лакмусовим папірцем".
59-річний боєць терооборони Ігор Дубик із Маріуполя з перших днів повномасштабної війни боєць пребував на "Азовсталі", звідки вийшов разом з усіма торік у травні. Далі - був російський полон. Його дружина Оксана чекала на нього у Львові і ні на мить не сумнівалася, що побачить свого коханого.