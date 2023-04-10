Українці, які шукають прихисток за кордоном, можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило наше МЗС. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

Скориставшись мапою, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

Також тут розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення.

Інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела. Скористатися нею можна, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, українцям продовжили безоплатний проїзд залізницею з Польщі до Німеччини.