МЗС запустило мапу з прихистками для українців за кордоном [ Редагувати ]
Українці, які шукають прихисток за кордоном, можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило наше МЗС. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.
Скориставшись мапою, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.
Також тут розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення.
Інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела. Скористатися нею можна, перейшовши за посиланням.
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