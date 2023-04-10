Дивна поведінка Далай-лами, який цілує хлопчика, збентежила користувачів мережі (відео) [ Редагувати ]
Дивна поведінка духовного лідера буддистів Тибету Далай-лами XIV, який попросив індійського хлопчика "посмоктати язик", збентежила користувачів мережі.
На відео, яке стало вірусним у соціальних мережах та індійських ЗМІ, видно, як 87-річний Далай-лама покликав до себе маленького хлопчика і почав виконувати незрозумілі жести, схожі на імітацію поцілунку в губи.
Коли той нахиляється, щоб висловити повагу до духовного лідера, той цілує його в губи, але хлопчик відсахнувся.
Що саме відбувається не зовсім зрозуміло, але Далай-ламі довелося вибачатися:
Його Святість часто безневинно і грайливо дражнить людей, яких зустрічає, навіть на публіці та перед камерами. Він шкодує про цей інцидент.
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