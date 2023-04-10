Дивна поведінка духовного лідера буддистів Тибету Далай-лами XIV, який попросив індійського хлопчика "посмоктати язик", збентежила користувачів мережі.

На відео, яке стало вірусним у соціальних мережах та індійських ЗМІ, видно, як 87-річний Далай-лама покликав до себе маленького хлопчика і почав виконувати незрозумілі жести, схожі на імітацію поцілунку в губи.

Коли той нахиляється, щоб висловити повагу до духовного лідера, той цілує його в губи, але хлопчик відсахнувся.

Що саме відбувається не зовсім зрозуміло, але Далай-ламі довелося вибачатися: