Середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,3%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 1,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 17,3%.

Яйця подорожчали на 1,8%, сир та сир на 1,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,9%, хліб на 0,7%, макаронні вироби на 0,6%, олія на 0,6%, цукор на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукти на 0,5%, риба та рибопродукти - на 0,4%.

Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 0,1%, олія - на 0,7%.