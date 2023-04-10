Ціни на продукти в Україні: що подорожчало найбільше [ Редагувати ]
Середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,3%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 1,5%.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 17,3%.
Яйця подорожчали на 1,8%, сир та сир на 1,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,9%, хліб на 0,7%, макаронні вироби на 0,6%, олія на 0,6%, цукор на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукти на 0,5%, риба та рибопродукти - на 0,4%.
Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 0,1%, олія - на 0,7%.
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