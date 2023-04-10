Прем'єр-міністр Естонії оголосила про відставку уряду [ Редагувати ]
У понеділок, 10 квітня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила, що нинішній склад уряду країни подає у відставку.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.
Відповідно до закону Естонії, уряд йде у відставку, коли збирається новий склад Рійгікогу, але продовжує виконувати свої функції до приходу до влади нового уряду.
Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який підписали "Партія реформ", Eesti 200 і Соціал-демократична партія.
Це буде вже третій уряд нинішнього лідера "Партії реформ" Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював із 26 січня 2021 року до 18 липня 2022 року.
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