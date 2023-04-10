У понеділок, 10 квітня, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголосила, що нинішній склад уряду країни подає у відставку.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

Відповідно до закону Естонії, уряд йде у відставку, коли збирається новий склад Рійгікогу, але продовжує виконувати свої функції до приходу до влади нового уряду.

Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який підписали "Партія реформ", Eesti 200 і Соціал-демократична партія.

Це буде вже третій уряд нинішнього лідера "Партії реформ" Каї Каллас. Її перший уряд пропрацював із 26 січня 2021 року до 18 липня 2022 року.