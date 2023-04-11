Гранти для військових. Відтепер захисники та захисниці можуть відкрити власний бізнес в рамках проекту "є-Робота". Держава готова профінансувати ініціативу на мільйон. Чи потрібно згодом повертати ці гроші? Хто саме може на них розраховувати?

І хто вже отримав допомогу і розвиває власний бізнес? Про історії успіху в умовах війни - дивіться далі.

Це не просто будівля, це наша душа і серце, це наша четверта дитина з чоловіком..

Вщент згорів другий поверх. Даху майже нема. Ці фото Оксана отримала приблизно рік тому, коли була в евакуації. Приватний дитячий садок, у який вклали багато грошей, а головне - душу, армія країни-агресора перетворила на попелище.

Оксана - власниця приватного дитячого садка:

Ми дивилися усі відео, передивлялися все, що знімали міжнародні кореспонденти і вдивлялися і тоді було не зручно питати людей, що там з нашим будинком, садочком, тому що дуже багато наших хлопців та людей помирали і 2-го квітня, це якраз на мій день народження… Прислали фото садочку і ми побачили, коли ми це побачили ну це ..кожен раз коли я це згадую, то я проживаю це знов і знов.

Перший поверх вцілів. Тому Оксана та її чоловік вирішили відновлювати будівлю. На ремонт витратили і власні заощадження, і все те, чим допомогли батьки вихованців. Але грошей все одно не вистачало. А треба було ще купувати меблі. Вирішили скористатися можливостями державної програми "єРобота".

Оксана - власниця приватного дитячого садку в Ірпені:

В "Дії" це дуже просто, ми заповнили бізнес-план і подали заявку саме на меблі, бо нам не вистачало грошей на меблі. Десь все 3 місяці - це вже ми отримали гроші і придбали меблі, за що я дуже вдячна нашій державі.

Держава дала мікрогрант. На ці гроші, зокрема, вдалося відремонтувати підвал. Колись господарське приміщення стало міцним укриттям. І сьогодні в садочку знову приймають дітей.

Урядовий проект "єРобота" надає можливість українцям отримати гроші за шістьома напрямками. Мікрогранти на започаткування бізнесу, на розвиток переробного підприємства, на закладку саду, на розвиток тепличного господарства, на реалізацію стартапу, зокрема, й у в сфері ІТ, або ж на навчання ІТ-спеціальностям.

Олеся Гончар, заступник начальника Ірпінського управління Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості:

На сьогодні є в пріоритеті підтримка малого і середнього бізнесу. Програмою мікрогранта можуть скористатися у нас сьогодні і бажаючі, які тільки мають ідею, бажання, вміють організовувати, побудувати, налаштувати та створити власну справу. Розмір отримання мікрогранту залежить від запиту бажаючого отримати мікрогрант, але від 50 000 до 250 000 гривень.

Для отримання мікрогранту важливо мати чисту кредитну історію та чітко сформований бізнес-план. Леонід Сапожніков виконав усі умови. Він давно хотів втілити в життя ідею вирощування мікрогріну. А тому, щойно дізнався про урядову програму "єРобота", одразу скористався її можливостями.

Леонід Сапожніков, власник підприємства з вирощування мікрогріну:

Через якусь цікавість та інтерес вирішив спробувати. Склав бізнес-план, відправив його, пройшов співбесіду і потім мені прийшов результат, що мене схвалили.

Кілька місяців потому Леонід отримав від держави гроші. Сьогодні в нього дві ферми - у Київській області, та безпосередньо у столиці.

Леонід Сапожніков, власник бізнесу з мікрогріну:

Загалом ми можемо вирощувати близько 36 видів мікрогрина, але зазвичай користується попитом 5-6 позицій - горох, соняшник, редиска, броколі і базилік. Можемо руколо. Усі культури, які продуваються у звичайному розмірі, ми можемо робити у мікрогрині.

Одна з головних ідей програми "єРобота" - підтримати економіку України. А тому є важлива умова отримання мікрогранту - претендент має працювати не сам, а офіційно працевлаштувати мінімум одну людину.

Олеся Гончар - заступник начальника Ірпінського управління бучанської філії Київського обласного центру зайнятості:

Якщо затребувана сума претендентом на отримання мікрогранта чи то суб'єктом господарювання, незалежно чи то фізична особа, чи юридична, складається із суми, яку він зазначає у бізнес-ідеї 150 000, то умовою, яку має він виконати - це створення одного робочого місця. Якщо сума затребувана претендента на 250 000 гривень, то має бути обов'язковою прописаною створення 2 робочих місця.

Отримані гроші повертати державі не потрібно, якщо претендент вестиме бізнес не менш як три роки та сплачуватиме податки в бюджет.