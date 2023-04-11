"Укрпошта" презентувала нову поштову марку, присвячену гурту Kalush Orchestra [ Редагувати ]
"Укрпошта" презентувала нову поштову марку. Цього разу - присвячену переможцям "Євробачення-2022" українському гурту Kalush Orchestra. Погасили її символічно - у місті Калуші. Яка ж вона? Та чи були на заході самі учасники гурту? Дивімося.
Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє… Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово.
Слова цієї пісні нині знають чи не у всьому світі… Вона принесла Україні перемогу на минулому Євробаченні.Спеціально до річниці цієї події "Укрпошта" випустила марку із зображенням переможців конкурсу - реп-гурту Kalush Orchestra…
Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти":
В перший день після перемоги Калуша, ми пообіцяли за традицією "Укрпошти" марку з переможцем. І ми раді, що виконали цю обіцянку.
Урочисте спецпогашення марки відбулося на Прикарпатті, в рідному місті гурту - Калуші, в Палаці культури. Там зібралися сотні людей - колекціонери, філателісти початківці, і просто прихильники гурту…
Андрій Пилюх, житель Львова:
Я зі Львова приїхав на це мироприємство, на погашення марки в перший день.
Новинкою вже встиг поповнити свою колекцію харківський філателіст Станіслав. Збирати марки, каже, почав минулого року. Нині має всі примірники від "Укрпошти", видані з початку великої війни, окрім першого – "Русского воєнного корабля".
Станіслав, переселенець з Харкова:
Ця марка дуже гарна, мені дуже подобається, одна із таких яка мені от зайшла.
Придбати марку та побачити своїх кумирів мріє і дев'ятирічна Софійка. Дівчинка - шалена фанатка Калушів.
Софія, фанатка гурту:
Де би не був, не забуду дім, хочеш закрути мене як бігуді, я з закритими очима знайду де мій дім.
А легендарна рожева панамка - тепер невід'ємний атрибут її гардеробу ….
Алла, бабуся Софії:
Вона спить в тому капелюсі, вона ходить в тому капелюсі. Кепка з його автографом. Це він підписав їй, а сьогодні вона хоче побачити його наживо.
Гендиректор "Укрпошти" розповідає - автором цієї марки став молодий харківський художник Святослав Романчак.
Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти":
Ми хотіли, аби це було сучасно, не кондово, просто фотографія, і мені здається ми знайшли той баланс, коли марка впізнавана. Коли всі розуміють про що вона. І кольори всім подобаються.
Олег Псюк, соліст гурту Kalush Orchestra:
Перший раз марку побачили літом, і не було жодних правок чи корективів. Все сподобалося і сказали "давайте робити".
"Укрпошта" випустила також конверти та листівку з Kalush Orchestra. Загальний наклад марки - 780 тисяч примірників. В продаж їх запустили не лише у відділеннях, але і на онлайн платформах - українських та міжнародних. Більшу частину тиражу розкупили в перші години від старту продажів.
В "Укрпошті" кажуть - частину накладу приберегли. Хочуть запустити його у продаж після Перемоги на звільнених територіях. Водночас - перші урочисто погашені марки разом із двома рожевими панамками із підписами учасників гурту - виставлять на благодійний аукціон. Зібрані кошти віддадуть новоствореній штурмовій бригаді нацполіції "Лють".
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