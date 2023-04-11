Директорка Департаменту медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, скільки українців відчувають влив від війни, яку влаштувала росія.

"Вплив війни відчуває кожен громадянин нашої держави. Незалежно, чи це дитина, чи люди похилого віку, чи військовослужбовці. Говорити про цифри, то відверто скажімо - всі громадяни нашої держави відчувають цей вплив", - каже вона.

Машкевич повідомила, що згідно з дослідженнями, то близько 15 мільйонів громадян України зазнають більш тяжкого впливу військових подій.

"Якщо підемо далі, то будемо оперувати цифрами які нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я, щодо прогнозування того, скільки громадянам в подальшому потрібна буде допомога, психологічна підтримка, чи спеціалізована медична допомога. Згідно з дослідженнями, то близько 15 мільйонів громадян України зазнають більш тяжкого впливу військових подій, і близько 4-6 млн українців будуть потребувати більш вузькоспеціалізованих спеціалістів. Ця цифра вражаюча, але держава не стоїть на місці і працює над тим, щоб всі громадяни, які потребують підтримки психологічної, або в подальшому лікування вузького спеціаліста цю допомогу отримали", - повідомила вона.