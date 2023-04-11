Заборонено запускати салюти та голосно співати: Рада ухвалила новий закон [ Редагувати ]
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У вівторок, 11 квітня, Верховна Рада в цілому проголосувала за закон №7438, який забороняє використання та продаж феєрверків, зокрема, салютів та петард. Також у певних місцях забороняється шуміти з 22:00 до 8:00.
Документ опубліковано на сайті парламенту.
Депутат Ярослав Железняк зазначив, що за євроінтеграційний закон у другому читанні проголосували 290 депутатів. Він посилює контроль за використанням та обігом піротехнічних виробів.
Заборона не стосується феєрверків класу F1, які мають мінімальний рівень небезпеки та невеликий шум (не більше 60 дБ). Їх дозволено використовувати під час святкових та неробочих днів, днів міст, на спортивних змаганнях та інших заходах згідно з рішенням місцевої влади.
Також забороняється продаж зазначених вище феєрверків тим, хто не досяг 16-річного віку.
Дія закону не поширюється на ЗСУ, НГУ, Національну поліцію та ДСНС.
Згідно з документом, на захищених об'єктах з 22:00 до 8:00 забороняються гучні співи та вигуки, використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел побутового шуму, використання піротехнічних виробів.
До таких об'єктів належать:
- житлові будинки та прибудинкові території;
- лікувальні, санаторно-курортні заклади;
- будинки-інтернати;
- навчальні заклади;
- заклади культури;
- готелі та гуртожитки;
- об'єкти, розташовані у межах населених пунктів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування;
- парки, сквери;
- зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів та груп житлових будинків.
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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким забороняється використання і продаж феєрверків та салютів. За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 290 нардепів
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