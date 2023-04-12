ЗСУ знищили 730 окупантів, 7 гармат і 2 танки - Генштаб [ Редагувати ]
Збройні Сили України на минулу добу, 11 квітня, знищили 730 російських окупантів, 5 артилерійських систем і 2 танки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати загарбників за час повномасштабного вторгнення склали:
- особового складу - близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 3646 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,
- артилерійських систем - 2770 (+5) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засобів ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,
- спеціальної техніки - 319 (+3).
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