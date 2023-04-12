Окупанти вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій - ЦНС [ Редагувати ]
Загарбники вивозять до росії документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, з Донецької області до росії вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів тимчасово окупованих територій. При цьому, російська влада поставила завдання вивезти всі справи до серпня.
Росіяни пояснюють це нібито технічною неспроможністю обробити інформацію на тимчасово окупованих територіях, а також для "полегшенням евакуації" людей пенсійного віку.
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