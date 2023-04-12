У Бухаресті стартувала перша Чорноморська безпекова конференція [ Редагувати ]
Сьогодні, 12 квітня, у столиці Румунії Бухаресті стартувала перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи.
Про це повідомляє "Кримська платформа".
Понад 200 експертів, політичних та державних діячів з різних країн світу зібралися в Бухаресті, щоб обговорити виклики, які постали перед країнами Чорноморського регіону через російську агресію.
Під час першої панелі експерти Кримської платформи представили бачення майбутньої конфігурації безпеки Чорноморського регіону.
Зараз же розпочалася друга експертна панель “Перша кібервійна”, Протидія російській дезінформації” присвячена обговоренню кіберзагроз та методів боротьби з російською дезінформацією.
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