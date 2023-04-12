В Івано-Франківській області стався землетрус [ Редагувати ]
У середу, 12 квітня, поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус 10 км на захід від міста Яремче - магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 6 км.
За класифікацією землетрус належить до "невідчутних". Така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Зазначається, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 22 грудня 2022 року в Надвірнянському районі з магнітудою 2,4.
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