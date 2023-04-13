На Закарпатті провели благодійні великодні майстер-класи: секрети господинь [ Редагувати ]
Випікати паски, оздоблювати писанки й готувати закарпатську сирну грудку вчили молодь старожили. Великодні майстер-класи влаштували у сільській школі на Закарпатті. Вироби планують продати на благодійному ярмарку, аби зібрати донати для військових!
Секрети закарпатських господинь дізнавалася наша кореспондентка - Ірина Ковальчук.
Традиційні рецепти паски передаються з покоління у покоління! Секретами випічки з молоддю діляться вправні закарпатські господині. От Віталія з села Вільшанки вчилася колись у своєї бабусі.
Віталія Ходанич, вчителька Вільшанківської гімназії:
Тільки найкраще борошно, свіжі яйця, 80 г олії, 2 чайні ложки цукру, чайну ложку солі й 50 г дріжджів. Це дуже файно треба перемішати й вже рідини додаємо стільки, скільки забере. Секрет успіху у тому, що кожна господиня докладає трішечки любові.
Аби закріпити знання традицій, Вікторія з села Тур'ї Ремети провела майстер-клас з випікання пасок.
Вікторія Штраус, пекарка:
Ось це - готове тісто. Я спочатку зробила опару. Потім мішаю тісто, щоб паска хороша вийшла, не тріскала, треба багато любові.
Після того, як тісто добре вимісили, його викладають у форми й дають підійти. Потім, каже пекарка, треба помастити зверху жовтком - і прикрасити.
У кожному регіоні України - Великодній кошик збирають по-своєму.
У пасхальний кошик кладуть ковбасу, вино, можуть класти сир домашній.
Старші одразу поправляють!
Надія Стегура, бібліотекарка:
Дівчатка! Паска! Атрибутом головним є паска! У самий початок ставимо паску! Яйце обов'язково, далі робимо масло! Сир домашній, і ця грудочка - яйцева солодка закарпатська грудочка! Яка є атрибутом нашого краю.
Всі складові на столі. Як зробити традиційну закарпатську пасхальну грудку - ділиться секретами пані Надія.
Надія Стегура, бібліотекарка:
Беремо літр молока. Підігріваємо до 90 градусів. І кладемо 10 ложечок цукру. Ванільний аромат додаємо.
В окремій мисці треба збити десяток яєць. За бажанням можна додати родзинки.
Надія Стегура, бібліотекарка:
Передалося це все від моєї матусі, і треба все робити з гарним настроєм. Незалежно, яку страву готовимо, маємо то робити з любов'ю, з добротою, і з гарним настроєм.
Коли молоко з цукром починає кипіти - акуратно виливають туди яєчну масу і помішують!
Зменшуємо вогонь, 5 хв треба так помішувати. Вона вариться, ви побачите, бо буде відходити сироватка.
Як сироватка відділилася, каже господиня, - грудка готова. Далі їй надають форму, дають час охолонути.
Іванна Криванич, бібліотекарка:
Ось така має вийти грудочка, яку ми обов'язково кладемо у наш Великодній кошик.
Поки одні готують, інші беруться за писанкарство.
Крім традиційних технік, використовують і сучасні.
Віктор Мінькович, вчитель інформатики:
Як бачите, зараз працює у нас 3D принтер, виготовляє різні фігурки, модельки, зокрема писанки. Перетворює в код, який зчитує принтер і видруковує от такі різні фігурки. Це принтер майбутнього! Скоро у кожного буде стояти великий ящик і буде нам друкувати різні речі, які нам потрібні.
Все що діти зробили - планують продати. Школярі збирають донати для бійців.
Ярмарок - благодійний. Збираємо на "Старлінк" для наших захисників.
Діти впевнені, зберуть точно, адже до їхньої ініціативи долучилася вся громада!
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