У столиці затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань. Про це повідомляє КМДА.

Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років у 2023 році:

Голосіївський район

Байкове кладовище -25.04.2023, 08.05.2023;

Пирогівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Корчуватське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Мишоловське кладовище - 23.04.2023;

Чапаєвське кладовище - 23.04.2023;

колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" - 25.04.2023.

Дарницький район

Дарницьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;

Позняківське кладовище - 24.04.2023;

Бортничанське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварський район

Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

Биківнянське кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;

Лісове кладовище - 23.04.2023;

Вигурівське кладовище - 24.04.2023;

Троєщинське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

Пуща-Водицьке кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

Звіринецьке кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023;

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави - 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

Південне кладовище - 23.04.2023.

Подільський район

Міське кладовище - 26.04.2023, 08.05.2023;

Куренівське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

Святошинське кладовище - 04.2023, 08.05.2023;

Біличанське кладовище - 24.04.2023;

Братське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Михайлівське кладовище - 23.04.2023.

Солом’янський район

Солом’янське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Совське кладовище - 23.04.2023;

Шулявське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Жулянське кладовище - 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

Військове кладовище - 25.04.2023, 08.05.2023;

Старообрядне кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023;

Лук’янівське кладовище - 23.04.2023, 08.05.2023.

Разом з тим у КМДА закликають мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.