Автомобіль із шкіряним салоном – це гарно, престижно, практично та зручно. Однак, подекуди власники таких автівок забувають, що шкіряний салон потребує уваги та турботи. Якщо не доглядати за шкіряною оббивкою, вона почне пересихати, тріскатися, з часом на ній з’являться подряпини та інші пошкодження. Про те, як зберегти шкіряний салон вашої автівки, поговоримо у цьому матеріалі.

Яку шкіру застосовують для автомобілів

Як правило, для оббивки салонів застосовують натуральну шкіру. В основному вона виготовляється із шкіри великої рогатої худоби, яка піддається різним типам обробки. Від того, чим обробляється та чим покривається шкіра на завершальному етапі залежить подальший догляд за нею. Як правило, в автомобілях можна зустріти натуральну шкіру трьох типів:

анілінова шкіра;

нубукова шкіра;

пігментована шкіра.

Більша частина натуральної шкіри в автівках (до 95%) – це пігментована шкіра із спеціальним захисним покриттям.

Окрім того, автовиробники використовують матеріали, які імітують шкіру. Це ПВХ-шкіра та поліуретан шкіра (екошкіра). Тож, будемо говорити про догляд шкіри всіх типів – натуральної та штучної.

Чому зношується шкіра в салоні

Натуральна шкіра дуже чутлива до впливу навколишнього середовища. Серед чинників, які можуть негативно вплинути на стан шкіряного покриття можна назвати:

прямі сонячні промені під дією яких шкіра пересихає і без періодичного зволоження з часом може потріскатися;

зайва вологість шкідлива тим, що вода вбирається у матеріал, через що той може деформуватися;

сильні морози інколи призводять до того, що шкіра стає менш еластичною та під навантаженням може тріснути;

сильне різке нагрівання загрожує пошкодженню структури шкіряного покриття.

Окрім впливу навколишнього середовища, на стан шкіри впливають щоденний бруд, піт та шкірний жир. Їх обов’язково потрібно видаляти якнайшвидше, щоб вони не всмоктувалися шкіряною оббивкою.

Що потрібно мати для догляду салону з натуральної шкіри

Слід зазначити, що догляд за шкіряним салоном має бути регулярним. Для цього в арсеналі власника має бути набір для догляду за автомобілем та інші засоби:

пилосмок;

спеціальний очисник для шкіри;

спеціальне захисне покриття для шкіри;

м’яка щітка з натуральної щетини;

мікрофібра;

м’які серветки, що вбирають вологу;

зубна щітка, ватні палички та інші пристосування для важкодоступних місць.

Очищувач потрібно брати безпосередньо призначений для обробки шкіри. Засоби, в яких присутній спирт та розчинники краще не купувати. Також при очищенні шкіряних салонів заборонено використовувати агресивну хімію. Вона може пересушити шкіру або роз’їсти барвник, що призведе до появи плям та розводів на поверхні.

Після видалення бруду шкіру потрібно обов’язково зволожувати. Що стосується губок та тканин, якими проводиться очищення, то вони мають бути м’якими. Паперові чи лляні рушники не підходять, адже можуть залишати на шкірі мікроподряпини.

З якими забрудненнями шкіри автовласники стикаються найчастіше

Перш ніж братися до очищення шкіряного салону, потрібно визначитися із типом забруднень. Від цього багато в чому залежить вибір засобу для очищення шкіри. Найчастіше власники автівок із шкіряною поверхнею стикаються із:

простими забрудненнями: пилом, крихтами, попілом від цигарок, дрібним сміттям;

складними, задавненими забрудненнями;

найскладнішими: плямами від овочів та фруктів, олії, фарби тощо.

Для очищення таких забруднень сучасні виробники пропонують різноманітні засоби. Обирати їх потрібно з огляду на тип забруднення, місце застосування, якість, вартість. В спеціалізованих магазинах автовласникам пропонують:

очищувачі для шкіри;

бальзами;

кондиціонери;

2 в 1 бальзам + кондиціонер;

засоби для формування захисного покриття;

поліролі для шкіряних поверхонь.

Купуючи вищеперелічені засоби, слід звернути увагу на анотацію до продукту, адже неправильно підібрана автохімія для шкіри може пошкодити поверхню або знебарвити шкіру.

Послідовність очищення шкіряного салону

Щоб очищення шкіряного салону було ефективним та не займало багато часу, варто дотримуватись певного алгоритму. Послідовність дій має бути наступною:

Очищення керма.

Приведення до ладу торпеди.

Обробка сидінь.

Як чистити салон з натуральної шкіри

Очищення салону з натуральної шкіри треба починати з видалення абразивних частинок. Найзручніше це робити за допомогою пилососа, однак поводитись з ним треба обережно та використовувати меблеву насадку або делікатну щітку, щоб не нанести шкоди поверхні. За допомогою пилосмока видаляється пил, пісок та інший бруд. Не треба забувати про шви, вузькі стики на спинках та подушках сидінь.

Після обробки шкіряного покриття порохотягом, час скористатись засобом для видалення забруднень зі шкіри. Вони випускаються у різних формах, це можуть бути: спрей, гель, піна або крем. Найзручнішими на думку користувачів є рідкі засоби. Перед тим, як приступити до обробки салону, придбаний засіб треба протестувати на малопомітній ділянці. Після його застосування колір шкіри має залишитись незмінним, не мати жирного блиску.

Якщо засіб підходить, роботу можна продовжити. Окрему увагу при цьому слід приділити тому, чим чистити салон. Щіткою варто скористатись у випадку обробки часто використовуваних та забруднених поверхонь, таких як то кермо, сектор КПП, передні сидіння, підлокітники. Мікрофібра знадобиться на таких ділянках, як задні крісла або панель приладів. Виробники часто радять наносити засоби для очищення безпосередньо на поверхню, однак, фахівці рекомендують класти засіб на щітку або мікрофібру. Це дасть можливість точніше розрахувати кількість засобу.

Деталі обшивки зручніше чистити частинами, протираючи шматок за шматком не сильно тиснучи на шкіру. Треба слідкувати за тим, щоб засобу було достатньо, адже терти суху оббивку небезпечно, можна її пошкодити. Коли ділянку буде оброблено, її треба протерти сухою мікрофіброю. Під час оброблення перфорованих ділянок треба бути акуратним, щоб засіб не попав в пори. Якщо таке сталося, шкіру рекомендується промокнути вологопоглинаючою серветкою.

Після покриття кондиціонером для шкіри всієї поверхні, її треба обробити захисною речовиною. Вона діє в якості захисту від ультрафіолету, запобігає вицвітанню та зберігає від іншого негативного впливу. Після нанесення кондиціонеру та захисної рідини, шкірі дають просохнути протягом 15-20 хвилин. В результаті шкіра має бути чиста та матова.

Як чистити салон зі штучної шкіри

Як і в автівках з натуральною шкірою, салон із шкірозамінника потребує видалення абразивних частинок. А от живлення та зволоження штучна шкіра, на відміну від натуральної, не потребує. Для салону, обробленого штучним матеріалом, потрібно проводити антистатичні та водовідштовхувальні заходи. Для цього варто придбати спеціальні засоби. Під час їх використання треба дотримуватись інструкції, однак перед цим краще випробувати засіб на малопомітній ділянці.

Після того, як штучну шкіру було оброблено, їй дають висохнути. Далі покриття поверхні обов’язково перевіряють, на них не повинно залишитися розводів та жирного блиску.

Як зберегти шкіряний салон

Стан шкіряного салону залежить не лише від регулярної чистки, а й від дбайливого ставлення до покриття. Відповідно, автовласнику треба дотримуватись декількох правил:

як мінімум, раз на три місяці слід обробляти шкіру, а якщо автомобіль активно експлуатується ще частіше;

шкіряний салон треба берегти від потрапляння прямих сонячних променів та перепадів температури;

не можна перевозити на шкіряних сидіннях важкий вантаж, або предмети з гострими кутами;

треба відмовитись від паління в салоні та перевезення тварин;

слід уважно слідкувати за світлою шкірою, яка може фарбуватись від одягу, і швидко її очищувати;

у разі появи плям чи бруду, їх слід відразу витирати вологою тканиною або серветками, що не містять спирту;

не треба економити на догляді за шкіряним салоном, а засоби для очищення потрібно купувати якісні та ефективні.

Якщо автовласник довіряє догляд за шкірою в салоні працівникам автомийки, то обов’язково треба перевіряти, якими засобами будуть обробляти шкіру. Після очищення слід уважно оглянути шкіряне покриття і впевнитися в його цілісності, відсутності плям та розводів.