У секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні пишуть, що дані, які внесли в секретні документи, нібито ґрунтуються на перехопленні американцями повідомлення Служби зовнішньої розвідки рф.

У цьому повідомленні СЗР стверджує, що Центральна військова рада Китаю "схвалила поетапне надання зброї росії" і побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

За інформацією журналістів, документ, у якому містилася така інформація, мав гриф "цілком таємно" і був озаглавлений "Пекін повідомляє, що схвалює постачання летальної допомоги росії".

Один з неназваних високопоставлених американських чиновників адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що Китай поки не передавав росії зброю.

"Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - додав він.

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.