"Злиті" документи містять згоду Китаю постачати зброю росії - ЗМІ [ Редагувати ]
У секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу росії.
Про це повідомляє The Washington Post.
У виданні пишуть, що дані, які внесли в секретні документи, нібито ґрунтуються на перехопленні американцями повідомлення Служби зовнішньої розвідки рф.
У цьому повідомленні СЗР стверджує, що Центральна військова рада Китаю "схвалила поетапне надання зброї росії" і побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.
За інформацією журналістів, документ, у якому містилася така інформація, мав гриф "цілком таємно" і був озаглавлений "Пекін повідомляє, що схвалює постачання летальної допомоги росії".
Один з неназваних високопоставлених американських чиновників адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що Китай поки не передавав росії зброю.
"Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", - додав він.
Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.
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