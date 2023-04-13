Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни [ Редагувати ]
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію з виробництва техніки Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.
З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій рф.
Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.
За даними НАЗК, впродовж 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку в рф та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.
За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на $202 млн. Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців.
Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з рф, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у московії.
Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії. Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій.
Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Водночас потрапляння компаній до переліку міжнародних спонсорів війни від НАЗК фактично не має юридичних наслідків. "Ашан" і "Райффайзен Банк" продовжують свою роботу в Україні, незважаючи на потрапляння в цей список.
Міжнародні спонсори війни (НАЗК)
- Procter&Gamble;
- OpenWay Group;
- Danieli;
- TMS Tankers Ltd.;
- Minerva Marine Inc.;
- Thenamaris Ships Management;
- Delta Tankers Ltd.;
- Dynacom Tankers Management Ltd.;
- Leroy Merlin;
- ComNav Technology;
- Mondi Group/Mondi PLC;
- Liberian International Ship & Corporate Registry;
- Bonduelle;
- Auchan;
- Metro Cash & Carry;
- Buzzi Unicem;
- Yves Rocher;
- Raiffeisen Bank International.
по темі
Сербська влада погодилася поставити зброю Україні або вже відправила її. Це випливає з таємного документа Пентагону, який потрапив у мережу внаслідок нещодавнього витоку. У якій кількості та яка зброя могла бути поставлена, невідомо, пише Reuters
Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає 21 тисячу штурмових гвинтівок та 2,4 млн набоїв. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля
У вівторок, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади із робочим візитом
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak
Україна не торгує своїми територіями, тому не буде розглядати пропозиції та вести розмови щодо відмови від окупованого Росією Криму в обмін на мир або інші окуповані території. Так у Міністерстві закордонних справ України відповіли на "пропозицію" президента Бразилії Лули да Сілва
Україна готова обговорити з росією майбутнє окупованого Криму, якщо Збройні сили України дістануться кордону з українським півостровом. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга