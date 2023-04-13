Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію з виробництва техніки Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Причиною внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в рф після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій рф. Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім.

За даними НАЗК, впродовж 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку в рф та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці. У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на $202 млн. Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців.

Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, саме тому Xiaomi навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з рф, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у московії. Більше того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії. Так, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій.

Нагадаємо, що НАЗК вже внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Водночас потрапляння компаній до переліку міжнародних спонсорів війни від НАЗК фактично не має юридичних наслідків. "Ашан" і "Райффайзен Банк" продовжують свою роботу в Україні, незважаючи на потрапляння в цей список.

Міжнародні спонсори війни (НАЗК)