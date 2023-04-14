Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, що зумовить відсутність дощів, не йдеться. Сьогодні погода в Україні буде неоднорідною, а потепління варто чекати наступного тижня.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15...+20 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавська області - вдень тут буде не вище +8...+11 градусів.

"Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України - місцями невеликі", - додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.

У Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9....+11 градусів.

"Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ", - додала синоптик.

У суботу в столиці буде ще холодніше, а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.

За даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.