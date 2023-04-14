Коли буде потепління: синоптик дала прогноз [ Редагувати ]
Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, що зумовить відсутність дощів, не йдеться. Сьогодні погода в Україні буде неоднорідною, а потепління варто чекати наступного тижня.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15...+20 градусів", - розповіла вона.
За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавська області - вдень тут буде не вище +8...+11 градусів.
"Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України - місцями невеликі", - додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.
У Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9....+11 градусів.
"Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ", - додала синоптик.
У суботу в столиці буде ще холодніше, а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.
За даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.
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