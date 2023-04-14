Деяким українцям піднімуть зарплати: хто отримуватиме більше [ Редагувати ]
Заробітну плату працівникам державних органів на територіях, де йдуть активні бойові дії, або вони можливі, планують підвищити.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Наразі відомство готує відповідний проект постанови Уряду. Як тільки його буде доопрацьовано, його передадуть на розгляд Кабміну.
Зазначається, що підвищення зарплати чиновникам на вказаних територіях обумовлено тим, що вони працюють у небезпечних для життя та здоров'я умовах, а також необхідністю зберегти кадри.
Розмір підвищення буде різним для тих, хто працює на територіях, де ведуться активні бойові дії та тих, хто працює там, де вони можливі.
"Документ передбачає відповідний підвищуючий коефіцієнт для зарплати зазначеної категорії працівників держорганів. Окремо для територій активних бойових дій та окремо для територій можливих бойових дій. Оскільки реальні умови праці на них суттєво відрізняються", - йдеться у повідомленні.
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