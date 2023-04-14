У Житомирі розшукували батьків чи родичів дівчинки, яку 12 квітня залишили саму в одному із торгівельних центрів міста. Лише через понад добу знайшлися рідні дитини. Як з'ясувалось, дівчинку залишила в ТРЦ її бабуся, 48-річна житомирянка.

Про розшук дитини повідомила прес-служба Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці оприлюднили фото дитини та звернулись до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію про дівчинку та її родину.

Дівчинці близько чотирьох років. Вона розповіла правоохоронцям, що її звати Олександра, а її маму – Лілія. За словами дівчинки, в торговий центр вона прийшла з мамою.

Дитину передали у дитячу лікарню Житомира.

На кадрах з камер відеонагляду ТРЦ видно, що жінка разом із дівчинкою приходить до торгового центру, не кваплячись веде дитину за руку, розмовляючи при цьому телефоном. Підійшовши до лавочки, жінка посадила дитину, зробила якісь маніпуляції в телефоні та заховала його до кишені. Вона нахилилась до дівчинки, щось їй сказала і відійшла. Камера також зафільмувала, як вона відходить від дитини.

"Нині дівчинка у лікарні під наглядом медиків. А правоохоронці встановлюють її особу та розшукують матір чи інших близьких родичів", – повідомили в поліції.

За словами речниці Нацполіції області Алли Ващенко, що відповідальність матері дитини залежить від обставин, умов та мотивів її вчинку.

"Що стосується відповідальності матері дівчинки, то все залежить від обставин, умов та мотивів вчинку – тут може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративна. Але для початку потрібно з'ясувати обставини, причини цього вчинку і вже потім говорити про все інше", – зазначила речниця.

Медики дитячої лікарні, де знаходилася дівчинка, сказали, що проблем зі здоров'ям у неї не виявили.

"Стан дитини задовільний, вона не хвора, доглянута, добре одягнена. Дитину просто привезли до нас", – розповів директор міської дитячої лікарні Житомира Володимир Галайба.

Як повідомили в Житомирському районному управлінні поліції, особу дівчинки-знайди з торгового центру та її рідних встановили.

"Дякуємо усім небайдужим за допомогу у пошуках. Як з'ясувалось, саму на лавці закладу 3-річну дитину залишила бабуся, 48-річна житомирянка. Поліцейським вона пояснила, що близько пів року опікується онукою, а її донька з іншими трьома дітьми проживає на Донеччині. Відсутність матеріальної допомоги від неї, за словами бабусі, і змусила її залишити дитину", – розповіли в поліції.

Правоохоронці зазначили, що слідчі проводять усі необхідні процесуальні дії для повідомлення жінці про підозру в скоєному за ст. 135 ККУ (Залишення в небезпеці). Жінці загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.