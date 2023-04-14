Понад 18 000 корів загинули внаслідок пожежі в Техасі (відео) [ Редагувати ]
Понад 18 тисяч корів загинули внаслідок вибуху та пожежі на фермі, розташованій на заході Техасу, США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шерифа округу Кастро.
Пожежа сталася 10 квітня на молочній фермі South Fork Dairy біля міста Діммітт. Вогонь охопив корівники з тваринами. Пожежники врятували одного робітника ферми. Що спричинило пожежу, невідомо.
Американський Інститут захисту тварин заявив, що це наймасштабніша пожежа за участю великої рогатої худоби принаймні з 2013 року, коли організація почала відслідковувати такі випадки.
За даними Інституту, щороку у пожежах на фермах гинуть сотні тисяч сільськогосподарських тварин. За останні десять років, за оцінкою організації, в таких пожежах загинуло майже 6,5 мільйонів тварин, переважно птахів.
У США одні з найбільш смертоносних пожеж на фермах сталися на об'єкті в Блумфілді, штат Небраска, де в 2020 році загинули 400 тисяч курчат, і ще одна в окрузі Васека, штат Міннесота, де в 2021 році загинуло 12 тисяч свиней.
Нагадаємо, навесні 2022 року найбільша в Європі Чорнобаївська птахофабрика втратила чотири мільйони курей. Птахи загинули через те, що російські окупанти вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення автоматизованої системи годівлі птахів.
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