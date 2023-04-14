Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Тільки перемога України над російською диктатурою дозволить відкрити шлях до верховенства права у Європі та миру у світі.
Про це повідомляє у Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України", - заявив Подоляк.
Він вважає, що у випадку поразки України всьому світу не вдасться уникнути терактів та війни з російськими спецслужбами.
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