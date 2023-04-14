Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році.

Чиновник в ефірі телеканалу "Київ" повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.