Кличко розповів, коли з'явиться метро на Виноградар [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році.
Чиновник в ефірі телеканалу "Київ" повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.
Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об'єктивної ситуації коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств які були залучені до робіт виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити.
по темі
Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію
У столиці затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань
У Києві деякі послуги лікарів покриваються за Програмою медичних гарантій або надаються в рамках міських цільових програм
У вівторок, 11 квітня, у центрі Києва, на Хрещатик сталась пожежа
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Київської облдержадміністрації