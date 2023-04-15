Під завалами будинку у Слов'янську залишаються п'ять людей [ Редагувати ]
У Слов'янську Донецької області під завалами житлового будинку, по якому влучила російська ракета 14 квітня, залишаються п'ятеро людей.
Про це повідомляє начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Станом на ранок суботи відомо про 9 загиблих та 21 пораненого внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська.
"Під завалами будинку у пров. Парковому залишається ще п'ятеро людей. Їхні особи встановлені", - написав Лях.
Проте рятувальники не мають відомостей про мешканців ще трьох квартир.
Рятувальні роботи продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.
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