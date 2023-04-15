Ркупанти атакували дронами автомобілі поліції у Херсонській області: є поранені [ Редагувати ]
У пʼятницю, 14 квітня, окупанти атакували працівників поліції у Херсонській області за допомогою безпілотників. Про це поліцію Херсонської області. поліція Херсонської області.
В Херсоні, у мікрорайоні Корабел, службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів. Внаслідок події двоє поліцейських отримали поранення, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Окрім того, під обстріл з БПЛА потрапили два службових автомобілі поліцейських у Бериславі. Через скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.
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