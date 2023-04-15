У суботу, 15 квітня, зенітно-ракетний дивізіон нацгвардійської бригади "Спартан" відпрацював по російській бойовій авіації на Бахмутському напрямку, знищивши гелікоптерів і літаків на суму в 100 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.

Воїни підрозділу збили чотири літаки та два вертольоти ЗС рф. На рахунку нацгвардійців бомбардувальник Су-24, три штурмовики Су-25 та два Мі-24. При цьому один з гелікоптерів було важко ідентифікувати, адже він знаходився від них майже за чотири кілометри.

Ворожа авіація переважно діяла вночі, проте українські захисники були пильними.

Клас і комплектацію знищеної авіатехніки часто неможливо визначити, адже вона падає на території, яку контролює окупант. Однак у Нацгвардії вважають, що дивізіон "вже відпрацював приблизно на 100 мільйонів доларів".

Окупанти, попри величезні втрати авіації, інтенсивно застосовують там свої літаки та гелікоптери. Зокрема, українські бійці фіксували по чотири ворожі бойові вильоти на добу з грудня 2022-го до кінця березня цього року.