Командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський виклав відео з окупантами, яких захопили в полон в районі Мар'їнки Донецької області, де тривають запеклі бої.

Серед бранців - мобілізовані з Казані (Татарстан), Башкортостану, Чебоксар, а також мешканець окупованої Макіївки.

Бранці скаржаться на погане забезпечення в армії рф: командування видає їм неякісні радянські бронежилети та каски, через що загарбники зазнають великих втрат.

За відмову йти на штурм командири б'ють "чмобіків" і погрожують розправою над їхніми родичами. Уникнути походу "в атаку" можна за хабарі. Росіяни розповідають про пияцтво у лавах армії рф.

Раніше Тарнавський розповів про бої під Вугледаром і Авдіївкою.