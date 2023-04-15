Глава американських технологічних компаній Tesla і SpaceX і власник Twitter Ілон Маск зареєстрував у штаті Невада компанію, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на документи.

Компанія називається X.AI. Маск є її єдиним директором, а його фінансовий директор Джаред Бірчалл значиться секретарем компанії.

Назва стартапу збігається з іншим брендом, який належить Маску - X Corp. Нещодавно стало відомо, що материнська компанія Twitter перестала існувати після злиття з X Corp. Як припускає газета, реєстрація нової компанії - частина плану Маска з запуску супердодатку "для всього" на базі Twitter.

За словами джерел The Wall Street Journal, останні кілька місяців бізнесмен займався наймом команди для створення стартапу в галузі штучного інтелекту, здатного конкурувати з компанією OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT.

За даними ЗМІ, Маску вдалося найняти Ігоря Бабушкіна, вченого з лабораторії штучного інтелекту DeepMind, яка належить корпорації Alphabet. Він також запрошував на роботу співробітників OpenAI, але переманити їх не вдалося.

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У березні Ілон Маск і більше тисячі експертів підписали відкритий лист з закликом призупинити розробку просунутого штучного інтелекту щонайменше на півроку, доки не з'являться загальні протоколи безпеки.

Автори листа визнали, що ця технологія становить загрозу людству, оскільки навіть творці "потужних цифрових розумів" не можуть їх контролювати.

Незадовго до публікації листа компанія OpenAI, яку фінансує Microsoft, представила GPT-4 - нову версію мовної моделі генеративного штучного інтелекту, який ліг в основу ChatGPT.

У свою чергу один із засновників Microsoft Білл Гейтс заявив, що технологія штучного інтелекту принесе користь людству і зупиняти її розвиток не потрібно. Крім того, він зазначив, що не розуміє, як можна призупинити розвиток ШІ.