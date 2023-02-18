Нейромережа ChatGPT від компанії OpenAI тепер доступна в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням - офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян.

На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing, а днем раніше корпорація Google заявила, що найближчими тижнями випустить сервіс штучного інтелекту нового покоління під назвою Bard, який зараз проходить внутрішні тести.

Багато ІТ-компаній оголосили про свою роботу над продуктами, подібними до ChatGPT. Китайський технологічний гігант Baidu заявив цього тижня, що, у березні планує завершити внутрішнє тестування свого власного чат-бота ERNIE зі штучним інтелектом. Alibaba також працює над конкурентом ChatGPT, але не розкриває термінів.

Обіцяють, що, як і ChatGPT, нейромережа від Baidu буде здатна генерувати складносурядні відповіді на письмові питання, писати коди для простих програм на кшталт калькулятора, створювати нотатки на задані теми, жартувати, писати вірші тощо.