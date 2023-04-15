Польща заборонила ввезення зерна та сільськогосподарської продукції з України [ Редагувати ]
Уряд Польщі уповноважив міністра сільського господарства та розвитку села, а також міністра розвитку та технологій видати правові акти щодо захисту сільськогосподарського ринку від дестабілізації, включаючи запровадження тимчасової заборони на імпорт сільгосппродукції з України. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі.
У заяві уряду йдеться, що відповідне рішення ухвалили за підсумками наради ради міністрів, на якій обговорювалися поточна ситуація на аграрному ринку та наслідки російської агресії для сільського господарства Республіки.
На нараді міністр сільського господарства доповів уряду про поточні проблеми, пов'язані з надходженням агропродукції з України. В уряді заявили, що профільні міністри перебувають у постійному контакті з українською владою щодо дестабілізації агроринку.
Декілька фермерських організацій у Польщі висловили незадоволені через те, що до країни привозять українське зерно, призначене на експорт, але у підсумку так і не вивозять його.
Щоб вирішити цю проблему, польська влада вирішила почати скуповувати зерно за держрахунок, на цю мету виділять понад $140 млн. Польський президент Анджей Дуда закликав Україну боротися з неконтрольованим експортом її зерна до Польщі. Українська влада погодилася зупинити постачання зерна до Польщі.
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