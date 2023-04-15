Дипломатичний фронт останні дні стрясався під залпами інформації зі злитих документів Пентагону. Дані про начебто справжні втрати у війні обох сторін, про таємні змови щодо постачання зброї росії й навіть приватне листування американських посадовців - все це наробило галасу.

Які наслідки має витік розвідданих та чому не варто вірити усьому, про що йдеться в документах - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Цей витік вже називають найсерйознішим порушенням національної безпеки США. Та потенційною загрозою відносинам країни з іншими державами. Точна кількість документів, які опинилися у відкритому доступі - невідома. Це можуть бути сотні звітів та записок різних розвідувальних служб. Чимало з них стосуються російської війни в Україні. Зокрема, інформація про підоготовку нових бригад для контрнаступу та озброєння ЗСУ. А ще про втрати підрозділів російських спецпризначенців на рівні 95%, бо при наступі їх використовували не для таємних операцій в тилу, а як звичайних солдатів.

Але також чимало розвідданих щодо інших країн та людей. Зокрема, у одному з документів є приватна переписка Генсека ООН і висновок американців, що у того занадто м'яка позиція щодо росії. А також, що Єгипет розглядав можливість постачати боєприпаси в росію, Китай погодився надати летальну військову допомогу рф, а Сербія - таємно відправила зброю в Україну. Але заковика у тім, що підтвердити правдивість цих документів практично нереально. Натомість вже відомі деякі випадки фальсифікації.

Скотт Лукас, професор з міжнародної політики:

Щодо автентичності, я дам вам один приклад. В деяких документах йдеться про те, скільки жертв російської агресії за розрахунками США. І їх очевидно змінили, цьому є фізичні докази. І що важливо, ці зміни мінімізували кількість жертв російських сил і максимізували - українських. Іншими словами, це була доволі неохайна спроба дезінфорації, щоби сказати, що Україна зазнає значніших втрат. А в інших документах зміни значно менші і непомітніші, зокрема, щодо величезної недостачі засобів протиповітряної оборони, яка ставить під загрозу наступ. Нам потрібно бути дуже обережними, бо в інтересах певних людей - поширювати розбрат.

Зараз важко докопатися до першоджерела витоку. Чимало документів вже зникли з мережі. Вперше вони з'явилися на платформі Discord, там переписуються любителі комп'ютерних ігор. Це були фотографії секретних паперів. За кілька тижнів їх розтиражували по всьому інтернетові. І неважливо - правда чи брехня в цих документах, їхній злив - доволі небезпечний, наполягають експерти. Бо ставить під загрозу навіть життя людей. Приміром, у одному із документів є список офіцерів ЦРУ, які перебувають в Україні.

Седрік Лейтон, полковник повітряних сил США у відставці:

Це завдає неймовірної шкоди, і значно ускладнює роботу тим оперативникам. Людей доведеться евакуювати чи ексфільтрувати з України, їх доведеться замінити, а це, звичайно, дуже невдалий час, коли українці планують свій наступ, отже це доволі небезпечна ситуація.

Іще один документ зі зливу стосується ситуації в Кремлі напередодні повномасштабного наступу. Нібито начальник Генштабу Патрушев хотів саботувати плани путіна щодо так званої спецоперації, коли путін мав курс хіміотерапії від раку і не міг особисто втрутитися. Знову ж таки, ця інформація не має жодного підтвердження. Як не мають підтвердження і дані про перебування в Україні спецпризначенців кількох країн НАТО. Але це не заважає росії використовувати злив у своїх інтересах.

Кім Деррох, колишній посол Великої Британії у США:

Росія зможе використати цей злив як аргумент для свого населення, бо все-таки є певна незгода в росії щодо того, що відбувається, і так само може продати це країнам, які досі не визначилися, кого підтримувати, що ця війна не така, якою її змальовували, це не просто відважна маленька Україна проти росії, це НАТО проти росії, і що НАТО серйозно залучене безпосередньо у полях до ведення війни.

Головний підозрюваний у витоку - 21-річний Джек Тейшейра. Він походить з сім'ї військових. Служив у 102-му розвідувальному підрозділі на базі Повітряних сил Нацгвардії США у Массачусетсі. По суті він працював звичайним айтішником, в описі його посади вказано, що він відповідав за роботу глобальної мережі зв'зку ВПС. Тейшейра був найстаршим в невеликій групі однодумців в інтернеті і його сприймали за лідера.

Хлопців об'єднувала любов до відеоігор та зброї, вони активно обгорювали війну в Україні. Чому Джек вирішив ділитися з ними секретною інформацією - зараз встановлює слідство. Але деякі учасники кажуть, що він був противником війни і просто хотів розказати, що відбувається насправді. За іншою версією - хотів справити враження на онлайн-друзів. Тейшейру звинувачують у несанкціонованому вилученні й передачі секретної інформації. Йому загрожує довічне ув'язнення.