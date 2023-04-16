Обстріл Слов'янська: під завалами можуть перебувати ще 4 людини [ Редагувати ]
Станом на 8 ранку неділі, 16 квітня, на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку у Слов'янську, тривають рятувальні роботи. Під завалами можуть знаходитись ще 4 людини, пошуки продовжуються.
Про це повідомляє ДСНС України.
Під завалами можливе перебування ще 4 осіб.
Як зазначають в ДСНС, наразі проведено розбір 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають.
Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки.
Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.
по темі
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що 14 квітня росіяни в черговий раз обстріляли місто Слов'янськ Донецької області
Голови Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов'янська 14 квітня вісім мирних жителів загинули
У пʼятницю, 14 квітня, у Слов'янську з-під завалів житлового будинку, який атакували росіяни, дістали ще одну дитину
У четвер, 13 квітня, російські війська завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50