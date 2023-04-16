"Їм невигідно, що ми беремо їх у полон": Золкін про бажання росіян перетворити війну на мʼясорубку

Під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" журналіст та блогер Володимир Золкін розповів, чому важливо дотримуватись Женевської конвенції та створювати необхідні умови для військовополонених