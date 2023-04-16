Україна повернула з полону 130 захисників [ Редагувати ]
У неділю, 16 квітня, Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.
З російської неволі вдалося звільнити 130 захисників. За його словами, додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту.
Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулися 92 бійці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та ДССТ.
Серед звільнених військових 48 вважались зниклими безвісти. Частина врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому - 21 рік.
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