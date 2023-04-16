Відкинув бомбу та закрив прем'єра: з'явилися кадри порятунку Фуміо Кішіди тілоохронцем з супер-реакцією [ Редагувати ]
У мережі з'явилися кадри замаху на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду. Напередодні у місті Вакаяма, де мав виступити Кішіда, у нього з натовпу кинули саморобну бомбу.
Главу японського уряду врятував співробітник охорони. Він миттєво зреагував на кинутий до ніг прем'єра невідомий предмет: відкинув його вбік ногою, розгорнув сумку-щит і відштовхнув Кішіду в інший бік.
Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський, сам прем’єр не постраждав. У затриманого 24-річного бомбіста також знайшли ніж.
Нагадаємо, у липні 2022 року під час виступу на вулиці застрелили колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
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