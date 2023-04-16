У мережі з'явилися кадри замаху на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду. Напередодні у місті Вакаяма, де мав виступити Кішіда, у нього з натовпу кинули саморобну бомбу.

Главу японського уряду врятував співробітник охорони. Він миттєво зреагував на кинутий до ніг прем'єра невідомий предмет: відкинув його вбік ногою, розгорнув сумку-щит і відштовхнув Кішіду в інший бік.

Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський, сам прем’єр не постраждав. У затриманого 24-річного бомбіста також знайшли ніж.

Нагадаємо, у липні 2022 року під час виступу на вулиці застрелили колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.