Країни "Великої сімки" мають довести російському диктатору володимиру путіну, що він не зможе втілити свої плани в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі голів МЗС "Великої Сімки".

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", - заявила Бербок.

Крім того, вона додала, що країни-члени G7 мають показати путіну "рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через втому від війни".