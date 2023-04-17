путін не досягне своїх цілей через втому від війни - Бербок [ Редагувати ]
Країни "Великої сімки" мають довести російському диктатору володимиру путіну, що він не зможе втілити свої плани в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі голів МЗС "Великої Сімки".
"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", - заявила Бербок.
Крім того, вона додала, що країни-члени G7 мають показати путіну "рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через втому від війни".
по темі
Вплив Китаю на росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР
Російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов громадян рф
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про передачу Україні танків Leopard 2 та зазначив, що взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги для нашої країни ФРН виконує у строк
Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами
Україна не бачить фактів використання росією китайської зброї, незважаючи на таку інформацію, опубліковану з посиланням на "секретні документи" Пентагону