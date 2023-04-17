У мережі оприлюднили відео з зізнаннями в'язнів із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей. В Офісі президента вже відреагували і пообіцяли знайти кожного вбивцю.

Про це повідомляє проект Gulagu.net, який опублікував відео.

Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував на YouTube-каналі майже півторагодинне відео, де два екс-командири підрозділів ПВК "Вагнера" розповідають про моторошні злочини окупантів.

Ці чоловіки були рекрутовані до найманців Євгена Пригожина з російських колоній, яких особисто помилував російський диктатор володимир путін і відправив на війну в Україну.

Зокрема, мова йде про екс-засудженого з ІК-13 УФСВП росії з Саратовської області Азамата Улдарова та екс-засудженого з ІК-1 УФСВП Росії з Воронезької області Олексія Савичева.

Так, двоє колишніх членів ПВК "Вагнера", які зараз перебувають у росії, розповіли в подробицях про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Також вони розповіли, як вбили п'ятирічну дівчинку було пострілом в голову.

"Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний", - пригадує окупант.

Також вони розповіли, як підірвали яму з більш ніж 50 пораненими полоненими українцями і так званими "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців).

Окрім того, окупанти діляться тим, як здійснювали "зачистки" житлових будинків з вбивством всіх, у тому числі дітей.

"Нам дали команду на своєму шляху зачистити та стати в оборону, тобто в оточення, будь-якими шляхами. Ми йшли та вбивали всіх. Були жінки та чоловіки, діди, пенсіонери, діти... Я нікого не мав витягти. Була команда на зачистку всіх", - сказав окупант.

Екс-командири "вагнерівців" розповіли про накази розстріляти всіх, хто старше 15 років.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років) і старше - усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 - 15-річні та 17-річні підлітки", - сказав окупант.

Також вбивці розповіли, як "зачистили" підвал із 300-400 цивільними, зокрема 40 з них були дітьми.

Також обидва екс-командири підрозділів ПВК "Вагнера" розповіли, що Євген Пригожин особисто віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства, а також схвалював терористичні методи та жорстокість. Якщо ж його накази не виконувалися, то окупантам погрожували стратою.

Реакція ОП

На ці розповіді "вагнерівців" вже відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, пообіцявши знайти кожного причетного до цих злочинів.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав в Telegram керівник ОП Андрій Єрмак.

Він вчергове нагадав, що росія - нація нелюдів та вбивць.

"Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих - поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", - додав Єрмак.