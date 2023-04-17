"росія нападе на іншу країну, якщо Україна програє війну" - Дуда [ Редагувати ]
росія не може перемогти у війні проти України, оскільки в іншому випадку Кремль продовжить нападати вже на інші країни.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polskie Radio 24,
Глава польської держави на спільному брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою зазначив, що зараз у світі почали звучати небезпечні заклики до якнайшвидшого закінчення війни та припинення допомоги Україні.
"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах росії. Насправді він хоче, щоб росія перемогла Україну", - наголосив Дуда.
За його словами, перевага рф над Україною є очевидною і без належної допомоги наша країна не виграє війну. А перемога країни-агресора "буде лише першим кроком до поширення панування рф у східній частині Європи".
"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги росії. росія не може перемогти у цій війні. Якщо росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - додав Дуда.
Він уточнив, що у цьому питанні вони згодні з італійським колегою та займають "абсолютно однакову позицію".
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