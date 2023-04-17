"росія хоче війни, це найбільша перешкода для миру" - глава МЗС України [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у росії хочуть продовжувати війну. Таке бажання країни-агресора є найбільшою перешкодою для миру. Про це він сказав під час свого візиту в Ірак, пише The Guardian.
росія прагне війни. І це найбільша перешкода, найбільша перешкода на шляху до миру.
За його словами, щоб не говорили чиновники країни-агресора, росія все одно не хоче припиняти війну.
Нам потрібно, щоб росія погодилася з дуже простим фактом: вона має припинити війну та піти з території України. Це дасть простір для дипломатії.
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