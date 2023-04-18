"Ворог не має вже можливості наступати": ексрадник МВС про ситуацію у Бахмуті [ Редагувати ]
У вівторок, 18 квітня, ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політичний експерт, волонтер, ексрадник МВС Ростислав Смірнов розповів про ситуацію у Бахмуті.
Мені здається, сам цей момент про те, що Бахмут стояв, стоїть і продовжує стояти говорить і відповідає в принципі на всі питання щодо цього. Ми будемо стояти там доти, доки це буде можливо. Не буду коментувати якісь військові історії, тому що це може бути недоречним. Але я абсолютно довіряю нашому Генштабу, вони неодноразово показали свою ефективність. І те, що ми говорили, якщо памʼятаєте, точились дискусії "виходити з Бахмута, не виходити з Бахмута", тим мне менш, з того часу пройшов вже місяць, попри все ми стоїмо, ми продовжуємо там стояти, ми відбиваємо численні атаки ворога і залишаємо за собою ці стратегічні позиції. Я переконаний, що потрібно просто підтримувати та вірити у командування, яке знає, що робить.
Також він розповів, які сили ворог зараз кидає на Бахмут.
Можу сказати, що майже все. На початок операції вони навіть перекидували все з північних кордонів. Вони стягують туди все, що можна. Ворог не має вже можливості наступати, або довзовлити собі, як раніше, вести активні бойові дії.
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