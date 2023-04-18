Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у вазі до 59 кг на чемпіонаті, який триває у столиці Вірменії. Про це повідомили в НОК України.

22-річна Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою з трьома європейськими рекордами (106+129 = 235 кг), випередивши на 26 кг за сумою двоборства (ривок і поштовх) срібну призерку бельгійку Ніну Стеркс.

Загалом збірна України виборола шість медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг.

Три бронзові нагороди в активі ще однієї українки Надії Шпільки (93+114 = 207 кг).

Завдяки медалям Конотоп і Шпильки Україна має вже 11 медалей на першості Європи. Всі три "золота" - всі на рахунку Конотоп.

Нагадаємо, що Каміла Конотоп - бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року в ривку.