Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики у Колумбії. "Бронзу" у ривку (102 кг) виборола 21-річна Каміла Конотоп. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Каміла поступилася китаянці Ло Сяомінь та чинній олімпійській чемпіонці, канадці Мод Шаррон, які мали по 103 кг.

За сумою (ривок+поштовх) Конотоп показала шостий результат (223 кг), виступаючи у ваговій категорії до 59 кг.

Це дебютна медаль Каміли Конотоп на дорослій світовій першості. 21-річна представниця Харківщини у 2021 році стала чемпіонкою світу серед юніорок та абсолютною чемпіонкою Європи.

До цього найкращим результатом Конотоп на дорослих світових першостях було 16-те місце у двоборстві (12-те в ривку) 2019 року. ЧС-2021 спортсменка пропускала.



Чемпіонат світу у місті Богота (Колумбія) триватиме до 16 грудня. Команду України представляють п’ять важкоатлеток.

Каміла Конотоп